Богота, , 17:45 — REGNUM Международная организация, защищающая права человека, осудила Колумбию за «чрезмерное и непропорциональное» использование силы в ответ на анти-государственные протесты, в которых были убиты граждане. Об этом 8 июля сообщает BBC.

Межамериканская комиссия по правам человека (ОАГ) сказала, что полиция наносила «летальные удары» во многих случаях.

В ответ правительство заявило, что данные инциденты были исключениями и что подобные заявления уже расследуются.

Издание отмечает, что протесты в Колумбии по большей части были спокойными, но иногда перерастали в жестокие столкновения. При этом по состоянию на начало июня в ходе протестов в Колумбии пострадали по меньшей мере 2 тыс. 359 человек.

Напомним, протесты в Колумбии начались в конце апреля 2021 года. Причиной недовольства граждан стала налоговая реформа.