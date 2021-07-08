Сочи, Краснодарский край, , 17:38 — REGNUM В России начинает развиваться внутрипартийная конкуренция, и на это следует обратить пристальное внимание экспертам и наблюдателям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил генеральный директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Нам предложили посмотреть на списки кандидатов. Хотел бы обратить ваше внимание, что ряд довольно известных ресурсных кандидатов — не только «Единой России», но и других партий, — не попали в списки», — заявил Чеснаков.

«Разворачивается и будет ещё усиливаться борьба за те места, которые эти кандидаты, избравшись депутатами, займут в Государственной Думе. То есть конкуренция не закончится 19 числа. Она продолжится», — подчеркнул он.

По его словам, в связи с этим следует обратить внимание на «внутривидовую конкуренцию» в партиях.

«На то, как кандидаты внутри одного списка будут балансировать свои позиции, будут предлагать разного рода оценки. Насколько это будет борьба за будущее влияние в будущем партии», — указал политолог.

«Мы знаем, что две партии из парламентских находятся в довольно сложной ситуации, в них возрастные лидеры, и многие даже говорят о том, что для двух лидеров старых парламентских партий это будет последняя битва, парламентская по крайней мере. Я не готов пока давать такие авансы, но в целом, конечно же, именно с этой точки зрения персональных перспектив конкретных политиков нужно оценивать усиление конкуренции», — отметил Чеснаков.