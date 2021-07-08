Москва, , 17:37 — REGNUM Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по указанию президента России Владимира Путина направил самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ для тушения лесных пожаров, сообщает 8 июля пресс-служба российского военного ведомства.

По данным российских военных, самолёт уже летит в Адану.

«По указанию президента РФ, министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации Военно-Морского Флота России. Восьмого июля около 16.00 (мск) самолет вылетел с аэродрома Крымск и в настоящее время совершает перелет на аэродром временного базирования Адана (Турция)», — указано в сообщении российского военного ведомства.

Отмечено, что экипаж самолёта-амфибии имеет опыт выполнения таких задач, а наземным обслуживанием самолета будут заниматься инженерно-технические специалисты из Ейского авиацентра.

Напомним, многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 способен за 14 секунд взять на борт 12 тонн воды прямо с поверхности подходящего по площади водоёма.

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