Таганрог, Ростовская область, 8 июля, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В Ростовской области выясняются обстоятельства столкновения двух теплоходов. Инцидент произошёл в Таганрогском морском торговом порту, сообщили ИА REGNUM в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Mmsut.sledcom.ru На месте происшествия

По предварительным версии случившегося, при заходе в порт теплоход «Князь-Владимир» навалился на судно «Русич 6». В результате столкновения никто не пострадал. Специалисты подсчитывают ущерб.

Следователи восстанавливают картину произошедшего. На основании материалов проверки будет принято процессуальное решение.