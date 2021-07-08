Сочи, Краснодарский край, , 17:31 — REGNUM С формальной точки зрения накануне выборов в Госдуму 2021 года в России сложилась высококонкурентная политическая среда, однако это ещё не гарантирует разнообразия предлагаемых партиями идей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил генеральный директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Мне кажется, существует довольно ошибочное мнение, которое сводит конкуренцию и оценку конкуренции к количеству партий и количеству участников выборов», — заявил Чеснаков.

«Я думаю, что это не совсем верная позиция, хотя с этой точки зрения нынешние выборы в Государственную думу выгодно смотрятся: довольно большое количество участников, четырнадцать, довольно большое количество кандидатов. И в этом смысле вроде бы всё хорошо», — подчеркнул политолог.

Тем не менее, конкуренция имеет и другое измерение, продолжил он.

«Посмотрим, насколько конкурентными будут идеи, смыслы, которые предлагают политические партии. И в этом смысле мы всё-таки скорее приближаемся к периоду, когда конкуренция будет обостряться», — указал Чеснаков.

«Сейчас начинается самые интересные, самые ответственные кампании, когда партии будут постепенно выбрасывать разного рода заготовки и проект, которые способны продемонстрировать как раз этот уровень конкуренции. Я думаю, мы ещё увидим много интересный вещей», — добавил он.