Ярославль, 8 июля, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В Ярославле поликлиника №2 клинической больницы имени Семашко не будет закрыта. Об этом рассказала главный врач больницы Елена Ивенкова.

Поликлиника

Ранее ряд СМИ, а также социальные сети сообщали о возможном закрытии поликлиники №2 больницы имени Семашко.

«На сегодняшний день много информации мелькает в СМИ о том, что подразделение поликлиники №2, расположенное на Носкова, 8, будет закрываться. Сразу же говорю, речь об этом не шла и идти не может в принципе», — рассказала главный врач больницы Елена Ивенкова.

В поликлинике есть кадровые проблемы — на 14 участков сейчас работают всего 6 терапевтов. Проблема возникла из-за того, что молодые врачи, проходящие ординатуру, закончили своё обучение. Остальные — вышли на пенсию.

«К сожалению две трети участковых терапевтов это были сотрудники пенсионного возраста. Так получилось, что терапевты у нас ушли на заслуженный отдых. Плюс часть молодых докторов, которые работали у нас после первичной аккредитации, находясь на учёбе в ординатуре, они, к сожалению, сейчас заканчивают ординатуру, поэтому они начинают работать по специальности. Я надеюсь, что в этом году у нас снова будут молодые доктора, которые, в общем-то, уже и составят костяк терапевтической службы данной поликлиники», — отметила главврач.

Помимо этого, поликлиника будет отремонтировала в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Полностью на ремонт поликлиника закрыта не будет. Главврач допускает, что у жителей могут возникнуть небольшие неудобства, но они будут носить временный характер.