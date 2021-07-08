В Ярославле поликлинику не закроют несмотря на кадровые проблемы
Ярославль, 8 июля, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В Ярославле поликлиника №2 клинической больницы имени Семашко не будет закрыта. Об этом рассказала главный врач больницы Елена Ивенкова.
Ранее ряд СМИ, а также социальные сети сообщали о возможном закрытии поликлиники №2 больницы имени Семашко.
В поликлинике есть кадровые проблемы — на 14 участков сейчас работают всего 6 терапевтов. Проблема возникла из-за того, что молодые врачи, проходящие ординатуру, закончили своё обучение. Остальные — вышли на пенсию.
Помимо этого, поликлиника будет отремонтировала в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Полностью на ремонт поликлиника закрыта не будет. Главврач допускает, что у жителей могут возникнуть небольшие неудобства, но они будут носить временный характер.