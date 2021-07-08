8 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что объединение Литвы, Польши и Украины под названием «Люблинский треугольник» претендует на роль альтернативы русскому миру.

Мирослава Романенко, , 18:29 — REGNUM Объединение Литвы, Польши и Украины под названием «Люблинский треугольник» претендует на роль альтернативы русскому миру. Об этом 7 июля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Истман Джонсон. Нантакетская школа философии. 1887

«Люблинский треугольник» — это, по сути, альтернатива русскому миру в этой части Европы», — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства Украины также выразил надежду, что к данному объединению присоединится Белоруссия.

«Мы будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Белоруссия вместо русского мира выберет «Люблинский треугольник», — подытожил министр.

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Заявление Кулебы в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели украинского издания «Шарий.net». Многие отметили, что указанному объединению стран по большому счету нечего предложить Белоруссии.

«Мы будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Беларусь вместо «русского мира» выберет «Люблинский треугольник», — заявил Кулеба. Та ну, хлопчики (мальчики. — М.Р.). Вы сами там побирушки, а Батька прекрасно понимает, что «где ж он тогда харчеваться будет?!» без российского рынка, без российских энергоносителей и сырья по «братским» ценам», — написала Вита К.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«Это по сути очередная попытка превратить фантомные боли о Речи Посполитой от моря до моря в реальную гангрену», — отметил D Alex I.

«Польша на дотациях, Литва на дотациях, Украина просто вымаливает подачки на бедность. Офигительная перспектива. Вы туда ещё нищую Грузию и Молдавию включите и назовите гордо «Ассоциация Нищебродов», — добавил Игорь Р.

«Читая новости о Кулебе, единственное, что он может предложить — это хороший кейс психиатру», — иронизирует Татьяна Владимировна.

«По-моему, кому-то нужно учебник истории почитать, там написано про Люблинскую унию и где там столица была», — пишет Лимон Михайлович.

«Да они сами разберутся без советчиков. Еще и от кого советы? От голо*опых. Россия и плечо подставит и защитит, и поможет в случае необходимости. Так лучше уж с ними. Лучше синица в руке, чем журавль в небе», — отметила Наталья Ч.

«Кхм… Ну, ладно. Допустим, Батька сошел с ума и повелся… И кому нужна Беларусь без России? Без дешевого сырья? С закрытой границей? Что может поставлять РБ? Картошку и торф?! Потому, как вся их промышленность без российских поставок в полцены враз станет неконкурентоспособной и с удовольствием будет сожрана «европэйськими друзями» (европейскими друзьями. — М.Р.) Давайте, до свиданья!» — отреагировала Галина Р.

«Так Польша и Литва исконные враги Украины…» — добавил Юрий Х.

«Упаси Бог связаться с этим «Великим треугольником». Достаточно посмотреть на этого придурковатого вида человека (речь о главе МИД Украины. — М.Р.)», — написал Леонид Г.

«Польская петля лучше русского мира», — отреагировал Сергей С.

«Предложил присоединиться к украинскому нацизму и проекту анти-Россия?» — поинтересовался Олег Н.

Иван Шилов © ИА REGNUM

«В треугольнике нет четвёртого угла!!!» — отметил Дима В.

«Два русофобских дотационщика и страна-бомж. Альтернатива супер», — добавил Андрей Т.

«Польша, Литва, Украина — две черные дыры и клубничное царство? Альтернатива. Только промышленность белорусы сперва закрыть не забудьте. Она этим друзьям не нужна», — отметила Татьяна З.

«А куда Шевченко с Гоголем отнесете? Русский мир — это культурологическое понятие. Вы хотите отказаться от собственной культуры и истории? Ну от истории уже отказались», — пишет Наталья Д.

«О! У себя райские кущи уже свили, теперь с соседями делятся», — подытожил Алексей Ш.

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