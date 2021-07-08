Жуков, Калужская область, 8 июля, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В Жуковской центральной районной больницы супругам, пришедшим прививаться вторым компонентом вакцины от COVID-19, медсестра вколола воду для инъекций. Набрать в шприц воду медик решила после того, как выяснила, что в больнице закончилась вакцина от коронавируса. Сказать об этом пациентам женщина побоялась: один из супругов был родственником местного врача. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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«Чуть позднее в тот же день вакцинация была произведена. И конфликт исчерпан. Тем не менее, в учреждении идёт служебная проверка. Медсестра — в отпуске, но за столь халатное отношение к служебным обязанностям — уверен, на работу уже не вернется и будет уволена. Трудно поверить, что подобная мысль вообще может прийти в голову взрослому человеку на ответственной работе. Но ведь что-то подтолкнуло медсестру к такому решению», — написал Владислав Шапша.

Одновременно министру здравоохранения области Константину Пахоменко дано поручение проверить организацию вакцинации от коронавируса в Жуковской ЦРБ, а также провести инспекцию всех пунктов вакцинирования.

«Важно, чтобы люди видели и однозначно понимали, что они получают прививку от коронавируса», — подчеркнул калужский губернатор.