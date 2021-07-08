Москва, 8 июля, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Важная задача для нового тренерского состава сборной России по футболу — вывести команду на чемпионат мира — 2022, говорится в заявлении ушедшего в отставку с поста главного футбольного тренера Станислава Черчесова, опубликованном 8 июля.

Екатерина Лаут Станислав Черчесов

Черчесов сообщил, что его тренерский штаб прекратил работу в национальной сборной России. Соответствующая договорённость была достигнута сегодня, 8 июля, с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым.

Поблагодарив всех, с кем тренерский штаб сотрудничал в течение пяти лет, то есть футболистов, персонал сборной и представителей РФС, бывший главный тренер выразил отдельную благодарность болельщикам.