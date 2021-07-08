Чухлома, Костромская область, 8 июля, 2021, 17:36 — ИА Регнум. В Чухломском районе Костромской области заявления об увольнении по собственному желанию написали работники административного отдела образования и директора двух школ. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

Пустой класс

Информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердил директор департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов:

«Действительно, заявления об увольнении написали директора двух школ в районе. Речь идёт о школах в Чухломе и селе Судай . Заявления написали все сотрудники отдела образования районной администрации — начальник отдела и двое работников».

Исход кадров из системы образования произошёл практически синхронно — все специалисты написали заявления в конце июня. Костромское областное отделение партии «Справедливая Россия — За правду» связывает происходящее с действиями главы Чухломского района Владимира Бахвалова. Сайт партии пишет, что педагоги якобы жаловались на некорректное общение, частные проверки и давление со стороны чиновника.

Департамент образования Костромской области поручил муниципалитету найти новых руководителей для школ и намерен провести проверку, в ходе которой «будет дана оценка действиям должностных лиц администрации района». ИА REGNUM будет следить за ситуацией.