Порт-о-Пренс, , 17:46 — REGNUM Ариэль Генри, назначенный 5 июля премьер-министром Гаити, оспаривает лидерство исполняющего обязанности премьер-министра Клода Жозефа, сообщает 8 июля CNN.

Жозеф, являющийся премьер-министром Гаити на момент назначения Генри, принял на себя руководство страной 7 июля после убийства президента и ввел режим чрезвычайного положения, закрыв границы страны.

Однако Ариэль Генри заявил в интервью гаитянской газете Le Nouvelliste, что «Клод Жозеф не является премьер-министром, он — часть моего правительства».

Напомним, чтобы Генри был приведен к присяге, Жозеф должен уйти в отставку. Если этого не произойдет, спор двух лидеров может усугубить политический кризис в стране.

Отметим, начиная с 2020 года Гаити функционирует без парламента, подчиняясь указам президента.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестные напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза в ночь на 7 июля. Глава государства получил смертельное ранение. Также была ранена его супруга, которая позднее скончалась в больнице.

Полиция ликвидировала четырёх наемников, которые были причастны к убийству президента Моиза, и ещё двое были задержаны.