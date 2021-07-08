Сочи, Краснодарский край, , 17:14 — REGNUM «Единая Россия» решила повторить свою давнюю стратегию выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы, сформировав пятёрку лидеров избирательного списка из людей, которые олицетворяют главные запросы российского общества. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК), председатель экспертного совета Премии в номинации «Политические технологии» Алексей Куртов на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Сейчас я смотрю, что «Единая Россия» сделала осмысленный интересный ход, сформировав пятёрку людей, каждый из которых олицетворяет действительно очень интересный социальный пласт — там есть и защитник на международном уровне, защитник рубежей, человек, который понимает, что такое образование и что такое наука и так далее», — заявил Куртов.

«В этом отношении ход очень интересный. Посмотрим, что из этого получится. Во всяком случае осмысленно и интересно», — указал он.

С другой стороны, партия «Яблоко» совершила неожиданное решение о смене в качестве лидера партийного списка «Яблока» Григория Явлинского на Рыбакова.

В этой связи он провёл аналогию с решением КПРФ о включении в первой тройке Павла Грудинина.

«Человек, к которому как много претензий, так и много чаяний и надежд. Исследования показывают, что у него примерный баланс 50/50 поддержки и сопротивления ему. Поэтому, конечно, Грудинин во главе списка — такая неожиданность, которая даёт хоть какую-то интригу коммунистам в отличие от такой партии, как партия Жириновского, всё очень традиционно», —указал Куртов.