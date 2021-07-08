Москва, , 17:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете полётов на курорты Египта. Соответствующий документ 8 июля опубликован на официальном портале правовой информации.

До последнего времени разрешались регулярные перевозки в Каир, а также служебные перелёты, при этом с египетскими курортами сообщения не было. Также в указе рекомендовалось туристическим операторам и агентам временно воздержаться от реализации туров, предусматривающих полёты в Египет.

Указ 2015 года был подписан после авиакатастрофы над Синайским полуостровом, которая произошла 31 октября того года.