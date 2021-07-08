Новосибирск, 8 июля, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Прокурор Калининского района Новосибирска Николай Земеров организовал проверку в связи с ДТП, во время которого автомобиль влетел в остановочный павильон. Будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения (в части соблюдения дорожных условий) и организации безопасности остановок общественного транспорта.

Eli Duke ДТП

Ранее сообщалось о том, что четверо пострадавших были госпитализированы после ДТП на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске. Один из пострадавших в момент аварии стоял на остановке, ещё две женщины находились в расположенном здесь же торговом киоске.

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«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проводимой в настоящее время уголовно-процессуальной проверки взяты прокуратурой на контроль», — уточнили в региональном ведомстве.