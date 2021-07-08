* «Талибан" — запрещённая в России организация

Москва, , 17:12 — REGNUM Делегация политического крыла движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыла в столицу России, сообщает 8 июля «Интерфакс» со ссылкой на неназванный информированный источник.

О целях этого визита, встречах с представителями российского руководства или иных мероприятиях информации нет.

Напомним, на данный момент на фоне вывода войск США и их сателлитов из Афганистана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль почти всю границу с Таджикистаном.

Власти Таджикистана объявили мобилизацию 20 тыс. резервистов и обратились за помощью в ОДКБ.

Стоит отметить, что охрана таджикско-афганской границы с 2005 года полностью осуществляется комитетом по охране госграницы Таджикистана.

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