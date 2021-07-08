Ярославль, 8 июля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В Ярославле трамвайно-троллейбусную сеть могут передать в концессию. Об этом в ходе прямого эфира заявил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Трамвай в Ярославле

Сергей Волканевский отметил, что сейчас состояние электротранспорта неудовлетворительное, у инфраструктуры много проблем, а на их устранение у города нет денег.

«Мы вместе с «Яргорэлектротрансом» прорабатываем вопрос поэтапной модернизации всей инфраструктуры, в том числе прорабатываем несколько вариантов расширения сети. Понятно, что развитие электротранспорта — это дорогостоящее мероприятие. Нужно строить новые пути, строить новую контактную сеть», — рассказал Сергей Волканевский.

Чиновник пояснил, кого видит в качестве концессионера.

«Мы рассматриваем варианты с участием инвесторов — банков, крупных инвестиционных проектных организаций, которые занимаются вопросами развития маршрутов электротранспорта. Концессия обычно подписывается на длительный срок, от 10 до 30 лет. В рамках концессии инвестор, с которым заключено инвестиционное соглашение, берет на себя восстановление и капитальный ремонт путевого хозяйства и энергохозяйства, далее расширение маршрутной сети и последний этап — модернизация подвижного состава», — пояснил чиновник.

Одним из обязательств для возможного концессионера может стать расширение сети маршрутов трамвая и троллейбуса.

«Если говорить про трамваи, то уже давно в генплане у нас есть участки продления трамвайных маршрутов. Это шестой маршрут, также мы прорабатывали вопрос продления трамвайных маршрутов от кольца Блюхера в сторону «Яблоневого посада». Если говорить про маршруты троллейбусов, то у нас есть участки контактной сети, которые на сегодняшний день не используются. К примеру, это проспект Толбухина, это улица Республиканская. Если сейчас там представить движение троллейбуса при той запаркованности, которая там есть, это тяжело. Но мы с «ЯрГЭТ» все варианты расширения маршрутной сети сейчас обозначили», — отметил Сергей Волканевский.

О каких-либо конкретных документах, по которому имущество «ЯрГЭТа» может быть передано в концессию, Волканевский не сказал. Сама идея не нова. Несколько лет назад мэрия обсуждала подобные планы и даже называла вероятного инвестора. Тогда чиновники говорили о продлении трамвая до аэропорта «Туношна», но дальше разговоров дело не пошло.

Идея развития электротранспорта противоречит практике: в течение последних пятидесяти лет трамвай и троллейбус в Ярославле постепенно уходит с улиц города.