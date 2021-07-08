В Рязани проверят органы системы ПДН после задержания подростков
Рязань, 8 июля, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Проверку органов системы профилактики в связи с задержанием несовершеннолетних по подозрению в убийстве двух бездомных граждан начала прокуратура Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе ведомства.
Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства при организации и проведении индивидуальной профилактической работы с подозреваемыми подростками.
Установлено, что оба подростка состоят на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по Железнодорожному району Рязани и в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Железнодорожного района Рязани.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Рязани 16-ти и 17-ти лет подозреваются в убийстве двух бездомных граждан. Следствие полагает, что они избили и столкнули мужчин в пруд.