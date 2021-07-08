Рязань, 8 июля, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Проверку органов системы профилактики в связи с задержанием несовершеннолетних по подозрению в убийстве двух бездомных граждан начала прокуратура Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе ведомства.

Krk.sledcom.ru Задержанный подросток

Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства при организации и проведении индивидуальной профилактической работы с подозреваемыми подростками.

Установлено, что оба подростка состоят на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по Железнодорожному району Рязани и в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Железнодорожного района Рязани.

«В ходе проверки, проведение которой поручено прокурору Железнодорожного района города, будет дана оценка действиям должностных лиц органов внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних по проведению индивидуальной профилактической работы с этими подростками. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Рязани 16-ти и 17-ти лет подозреваются в убийстве двух бездомных граждан. Следствие полагает, что они избили и столкнули мужчин в пруд.