Киев, , 17:08 — REGNUM Бывший офицер ВМС США и основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс планировал реализовать на Украине ряд военных проектов, включая создание ЧВК.

Об этом 8 июля сообщают украинские СМИ со ссылкой на информацию издания Time.

В материале отмечается, что план действий Принса был передан на рассмотрение правительства Украины в июне 2020 года.

СМИ приводит несколько пунктов этого плана — создание частной военной компании, в которую бы входили ветераны войны в Донбассе; строительство на Украине новой фабрики боеприпасов; объединение ведущих украинских авиационных и аэрокосмических компаний в консорциум.

Издание отмечает, что Принс встречался в Киеве с главой офиса президента Зеленского Андреем Ермаком. В итоге сделку так и не реализовали, потому что в Киеве имели «серьезную обеспокоенность» относительно самого Принса.

Официальных комментариев по поводу этой публикации от представителей украинской власти в настоящий момент нет.