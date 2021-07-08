Новосибирск, 8 июля, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области в июне 2021 года (по сравнению смаем 2021 года) в группе медицинских товаров имедикаментов выросли цены нагепарин натрия — на 8,5%, хлоргексидинна 5,4%, цефтриаксонна 4,1%, сульфацетамидна 2,6%, йодна 2,1%, эссенциале форте и левомекольна1,5%, нитроглицерин и настойку пустырника- на 1,4%, флуоцинолонаацетонидна 1%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Дарья Драй ИА REGNUM
Медицинские маски

В то же время снизились цены намедицинскую маску — на 7,7%, бинтна 4,2%, линексна 3,4%, антисептик для рук- на 2,9%, аллохол- на 2,7%, апиксабанна 2,1%, вату, осельтамивирна 1,9%, алмагель и одноразовыешприцына 1,8%, кетопрофен- на 1,3%.

Отметим, что в июне цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с маем высились на 0,9%, в том числе на продовольственные товары на 1%, непродовольственные товарына 0,9%, услугина 0,9%.