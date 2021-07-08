Новосибирск, 8 июля, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области в июне 2021 года (по сравнению смаем 2021 года) в группе медицинских товаров имедикаментов выросли цены нагепарин натрия — на 8,5%, хлоргексидин— на 5,4%, цефтриаксон— на 4,1%, сульфацетамид— на 2,6%, йод— на 2,1%, эссенциале форте и левомеколь— на1,5%, нитроглицерин и настойку пустырника- на 1,4%, флуоцинолонаацетонид— на 1%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Дарья Драй ИА REGNUM Медицинские маски

В то же время снизились цены намедицинскую маску — на 7,7%, бинт— на 4,2%, линекс— на 3,4%, антисептик для рук- на 2,9%, аллохол- на 2,7%, апиксабан— на 2,1%, вату, осельтамивир— на 1,9%, алмагель и одноразовыешприцы— на 1,8%, кетопрофен- на 1,3%.

Отметим, что в июне цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с маем высились на 0,9%, в том числе на продовольственные товары — на 1%, непродовольственные товары — на 0,9%, услуги — на 0,9%.