Москва, , 17:01 — REGNUM Эффект применения российской вакцины «Спутник V» не ограничивается сферой здравоохранения, заявил 8 июля министр иностранных дел Индии Субраманиян Джайшанкар, выступая в ИМЭМО РАН.

Об этом Субраманиян Джайшанкар заявил, рассказывая о совместных российско-индийских проектах.

«Отдельно укажу «Спутник». Мы должны признать, что он несёт преимущества не только для индийского национального здравоохранения, но и в более широком смысле полезен для международного сообщества», — сказал глава МИД Индии

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была официально одобрена в Индии 12 апреля 2021 года. Российские разработчики совместно с индийскими производителями намерены выпускать в Индии свыше 850 млн доз вакцины «Спутник V».

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