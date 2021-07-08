Москва, , 16:59 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неприемлемыми высказывания министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, призвавшего партнёров в Евросоюзе не признавать российские и китайские вакцины от COVID-19.

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«Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией», — написала Захарова 8 июля в своём телеграм-канале.

Ранее глава МИД Франции заявил, что список одобренных вакцин, привившись которыми можно въезжать на территорию Евросоюза, должен быть ограничен.

«Есть страны, как, например, Испания, которые предпринимали попытки авторизовать другие вакцины — российские или китайские. Мы хотим сказать нашим европейским партнёрам: осторожно, скажите «нет» этим вакцинам», — заявил Ле Дриан.