Киев, , 16:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ветировал скандальный закон о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), который является одним из ключевых для судебной реформы.

Об этом 8 июля сообщает аппарат украинского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ возвращен в Верховную раду с предложениями главы государства. В частности, Зеленский отмечает, что в итоговой редакции оказались приняты правки, противоречащие друг другу. Например, одна норма предоставляет международным экспертам решающий голос в конкурсной комиссии, а другая утверждает, что для принятия решения о назначении члена ВККС необходимо по два голоса украинских и международных экспертов.

Напомним, что 29 июня Верховная рада приняла закон, который предусматривает перезапуск ВККС при решающей роли международных экспертов. Тогда в ходе голосования сообщалось, что именно международные эксперты будут иметь решающий голос при отборе кандидата в комиссию. Со своим «приветствием» по поводу принятия документа выступили США, а в ЕС заявили, что уже готовы назначить своих экспертов в конкурсную комиссию.