Заречный, Свердловская область, 8 июля, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Заречном Свердловской области семилетний ребёнок, сбитый 80-летней женщиной, получил черепно-мозговую травму. Об этом сообщили журналистам в областном управлении ГИБДД.

Republica ДТП

Также у пострадавшего диагностировали многочисленные ушибы и сотрясение головного мозга.

Как сообщало ИА REGNUM, 80-летняя женщина была за рулём машины Hyundai ix35. Она наехала на ребёнка, который пересекал дорогу на самокате по пешеходному переходу.