Сочи, Краснодарский край, , 16:51 — REGNUM накануне выборов в Госдуму в 2021 году в России наблюдается весьма активная конкуренция между политическими партиями. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Если мы подходим к вопросу конкуренции, то мы должны понимать, чего хочет партия, в какой интриге она участвует, какую задачу она перед собой ставит? Интрига в текущих выборах существует по нескольким направлениям», — заявил Данилин.

Он отметил, что победитель в выборах, конечно, большой интриги не представляет, однако в остальном наблюдается высокий уровень неопределённости.

«В каком порядке расположатся партии, занявшие второе, третье и четвёртые места? Пройдёт ли в парламент пятая партия, и если да, то какая, кто станет победителем в нишевом электорате? В левом, правом, зелёном электорате? Конечно же, эти линии конкуренции позволяют нам сказать, что если мы абстрагируемся от того, что конкуренция это исключительно попадание партии в Госдуму, мы увидим, что на самом деле конкуренция за статус, за ресурсы, за электорат, за повестку происходит настолько ожесточённо, что сейчас мы не можем прогнозировать, кто будет партией номер два» — указал он.

По его словам, как в отношении КПРФ, так и «Справедливой России» наблюдается «повышательный тренд», и в связи с этим трудно оценить перспективы ЛДПР.