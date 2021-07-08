Белград, 8 июля, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Председатель венгерского правительства Виктор Орбан и глава венгерского МИД Питер Сиарто 8 июля прибыли в Белград. В аэропорту «Никола Тесла» их встретили министр иностранных дел Сербии Николай Селакович и посол Венгрии Атила Пинтер. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Орбан, который 8 июля встретится с президентом Сербии Александром Вучичем, прибыл в Белград с делегацией из семи человек: помимо главы венгерского МИД, в Сербию приехали министр юстиции Венгрии и министр по управлению делами венгерского премьер-министра.

После торжественного приветствия президентской гвардии Орбан и его делегация направились к музею Венец Андрича, где сначала состоялась встреча тет-а-тет Вучича и Орбана, а затем — пленарное заседание делегаций двух стран.