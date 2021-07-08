Сочи, Краснодарский край, , 16:46 — REGNUM При формировании партийных списков российские партии стали использовать принципиально разные подходы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Анализ федеральной части партсписков говорит нам о том, что партии подошли к этому совсем по-разному. Есть партии, которые выдвинули одного человека в федеральную часть списка, а есть, которые выдвинули 15», — заявил Данилин.

«Стоит отметить, что именно КПРФ и ЛДПР пролоббировали увеличение численности общефедеральной части списков с 10 до 15 человек. И в итоге мы увидели, что они воспользовались этим правом на 100%, заполнив места ресурсными кандидатами», — указал он.

По его словам, некоторые партии ставят в списки известных людей и лидеров общественного мнения, другие — ранее никому не известных людей.