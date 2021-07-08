Мэр Екатеринбурга пообещал 1 млн рублей за лучшую концепцию набережной
Екатеринбург, 8 июля, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил конкурс на создание концепции развития общественных пространств, прилегающих к набережной городского пруда. Об этом мэр сообщил в Instagram.
Алексей Колчин ИА REGNUM
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Конкурс будет «многоступенчатым». Мэр предложил принять участие в состязании не только российским, но и иностранным дизайнерам.
«Победитель получит миллион рублей», — пообещал Орлов.
Участники предложат своё видение центральной части набережной в границах переулка Красного — ул. Николая Никонова — ул. Карла Либкнехта — проспекта Ленина — ул. 8 Марта — ул. Бориса Ельцина.
Как сообщало ИА REGNUM, изображение Екатеринбурга в скором времени появится на купюре в пять тыс. рублей.