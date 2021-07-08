Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга 8 июля установило новые ограничения для учреждений культуры и спорта, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции. Они вступят в силу со вторника, 13 июля. Кроме того, все другие действующие ограничения по коронавирусу продлеваются по 16 августа 2021 года.

7 Афиша Спектакля нет Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, при проведении согласованных культурных и зрелищных мероприятий в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1500 человек, а наполняемость цирков уменьшается с 75% до 50% от числа посадочных мест.

Согласованные спортивные и физкультурные мероприятия должны проводиться без зрителей, причем спортсмены, тренеры, судья и другие лица, обеспечивающие проведение мероприятий, должны иметь отрицательный ПРЦ-тест, сделанный не более чем за трое суток до дня мероприятия, либо сертификат о вакцинации.

Добавим, что в городе с 13 июля запрещены все массовые мероприятия с числом участников более 75 человек, кроме как в сфере культуры. Кроме того, на судах внутреннего водного транспорта число пассажиров не должно превышать 50% от количества пассажирских мест.

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