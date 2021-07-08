8 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 18:18 — REGNUM Решение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой поручить Минстрою и Минфину проработать вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на социальный наём жилья вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 8 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Планы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Я как бы не против, людям надо помогать, только чаще всего эти бездомные по своей вине оказываются в своей ситуации. Они эти квартиры быстро превратят в притоны, а вот матери-одиночки, сироты, инвалиды, пенсионеры без жилья стоят годами на очереди и не могут получить жильё, так ещё и этих добавим давайте в очередь. Класс!» — пишет Полиночка К.

Многие пользователи поддержали данную инициативу. Люди уверены, что бездомные должны иметь шанс получить крышу над головой, иначе у них совсем не останется мотивации вернуться к нормальной жизни.

«Прекрасная и удивительная инициатива Татьяны Голиковой! Я такого от неё не ожидала! Теперь у бездомных людей появилась надежда, что они смогут обрести своё жильё», — поделилась своим мнением Диана С.

Некоторые комментаторы отмечают, что инициатива-то, может быть, и хорошая, к ней прибегают во множестве прогрессивных стран мир, но в России маловероятно, что такая идея обретёт буквальное воплощение.

«То, что реализовано в куче стран, в той же Финляндии, которая граничит с Россией, к примеру, у нас только начинается. Тем не менее, как тут заведено, вряд ли будет реализовано», — предполагает Дмитрий Ш.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часть людей считает, что бездомным нужно не просто выдавать жильё, а пытаться реабилитировать их к полноценной и ответственной жизни, иначе инициатива будет дискредитирована.

«Ну, дадут комнату в общаге или в бараке, а оплачивать бомж её не сможет, поползут долги, а дальше — суд. Тут больше нужны приюты для бомжей с социализацией с трудовыми мастерскими, чтобы копеечку кто-то мог себе заработать. Комнаты нужно давать, но если бомж адаптирован, а это нужно контролировать, как он оплачивает жильё хотя бы», — указывает Василий К.

Ряд пользователей указывает на то, что в России и так достаточно тех, кто слишком долго ждёт социального жилья. Теперь эта очередь может увеличиться ещё больше, включи туда ещё и бездомных, нуждающихся в квартире.

«Военным жильё дать не могут, которые в очереди уже десятки лет, или сиротам, которых селят в клоповниках, а они про бомжей вдруг задумались. Вы хотя бы приоритеты-то расставляйте грамотно», — обращается Марк Т.

Бездомные Дарья Драй © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы напомнили, что, согласно последним законодательным инициативам и неблагоприятной экономической ситуации в стране, количество бездомных на улицах российских городов может вскоре увеличиться.

«Скоро начнут у ипотечников квартиры отбирать. В рядах бомжей прибавится. Не спасает отныне банкротство. Людей сначала надо работой обеспечить, чтобы на жизнь зарабатывать, а не на выживание», — считает Константин Х.

Напомним, 8 июля во время заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минстрою и Минфину проработать вопрос о возможности ставить бездомных в очередь на социальный наём жилья.