8 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что возглавляемое им государство придерживается своих принципов, в соответствии с которыми республика не будет сотрудничать с Россией.

Оксана Переможенко, , 17:54 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва придерживается своих принципов, в соответствии с которыми возглавляемое им государство не будет сотрудничать с Россией. Об этом сообщает «112 Украина».

Шпроты Петр Данилов © ИА Красная Весна

«Литва и дальше будет придерживаться своих принципов, не будет сотрудничать с Россией и не будет делать никаких решений по России, пока Россия не изменит поведение», — сказал президент Литвы.

Литовский лидер также назвал российскую власть «агрессивным режимом».

«Мы не можем начать никакого диалога с агрессивным режимом, пока не видим никаких положительных изменений в его поведении», — подытожил он.

Заявление президента Литвы обсудили на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что Россия ничего не потеряет от того, что Литва не будет с ней сотрудничать, и РФ от подобных заявлений ни жарко, ни холодно.

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«Шпроты что-то о себе возомнили», — отреагировал Никита Н.

«Боже, что же делать России без Литвы? Да варитесь вы в собственном соку, нашли, чем испугать Россию», — добавила Галина С.

«Придумали себе страшилку, ну и флаг вам в руки», — пишет Людмила Б.

«Главное, чтоб в России не вспомнили, что прибалтов купили у Швеции. Могут потребовать деньги с процентами назад», — напомнил Мурад К. о Ништадтском мирном договоре 1721 года.

«А зачем России сотрудничать с Литвой? Сколько там населения было? Сколько разбежалось, кто остался и сколько? Дети и старики. Ну и власть. Так о чём сотрудничать?» — не понимает Лилия О.

«А Литва не агрессор, когда вмешалась в дела Белоруссии?» — поинтересовалась Ludmila L.

«Открыл политическую карту мира. Могучую Литву не смог невооруженным глазом найти, пришлось воспользоваться микроскопом», — иронизирует Boz C.

Гитанас Науседа Lrp.lt

«Чем меньше город, тем длиннее приветственные речи», — привел цитату из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок» Vovan N.

«Ой, глянь, что там у меня отвалилось. Банный лист… Тьху, а я подумал…» — шутит Надежда І.

«Шпрота заговорила», — смеется Сергей Н.

«Этим они просто напомнили о себе, а то все уже забыли, кто это», — добавила Ludmila S.

«Если помощь Литве не дадут, где будет Литва?» — спросила Nata M.

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