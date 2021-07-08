Сочи, Краснодарский край, , 16:33 — REGNUM В последние годы борьба политических партий в России стала заметно активнее. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Конкуренция между партиями за жизнь, за существование, за возможность баллотироваться выросла в несколько раз, выросла очень сильно», — заявил Данилин.

«Очевидно, что чем меньше партий, тем меньше конкуренции между ними. Мы это видели на примере выборов 2011 года, когда все конкурировали только с одной партией «Единой России», — указал он.

По его словам, о неуклонном росте политической конкуренции в России говорят «объективные цифры».

«Увеличилось количество выдвинутых кандидатов и партий, увеличилось число зарегистрированных кандидатов. Если мы посмотрим на цифры, то мы увидим, что на выборах должных лиц в 18 регионов в сентябре барьер регистрации прошли 91 кандидат. А на прошлых выборах — 84. Очевидный рост достаточно», — подчеркнул Данилин.

В 2020 году также был зафиксирован абсолютный рекорд участия в региональных выборах, отметил политолог.

«В среднем было было зарегистрировано 8,5 партий. Были даже такие регионы, где было зарегистрировано 11 партий», — указал он.