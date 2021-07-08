Майкоп, , 16:30 — REGNUM Вопросы антитеррористической защищённости социальных и инфраструктурных объектов, туристической отрасли, а также темы социально-экономического развития региона и продовольственной безопасности обсудили глава Адыгеи Мурат Кумпилов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 8 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев Фото Алексея Гусева

Николай Патрушев обозначил приоритетные задачи в работе по защите населения и объектов жизнедеятельности, указав на роль региональной власти в этих процессах. Мурат Кумпилов сообщил секретарю Совбеза о мерах, которые принимаются в регионе для решения поставленных федеральным руководством задач.

В частности, в Адыгее проведена паспортизация объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, приняты необходимые меры для их защищённости. Также в регионе ведётся постоянный мониторинг соблюдения требований безопасности на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения.

На встрече отмечалась положительная динамика социально-экономического развития республики: по итогам 2019 года валовой региональный продукт составил 132,2 млрд рублей, тогда как за 2020 год ВРП оценочно составит 140 млрд рублей с темпом роста 101,5%. Растёт индекс промышленного производства в регионе — за пять месяцев 2021 года он вырос на 10,7%. Более половины объемов промышленного производства в регионе приходится на выпуск пищевой продукции. В 2021 году объем производства продукции сельского хозяйства составил 31 млрд рублей или 114,1% к 2019 году.