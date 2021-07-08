* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:29 — REGNUM Отряды движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили свой флаг на мосту через реку Пяндж, отделяющую Афганистан от Таджикистана, сообщают 8 июля местные СМИ.

По их данным, флаг талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появился на одной из опор моста возле пограничного поста правительственных войск Афганистана, захваченного талибами еще 5 июля.

Напомним, тогда более 300 афганских пограничников и военных отошли через мост на территорию Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль почти всю границу Афганистана, отделяющую страну от Таджикистана. Стоит отметить, что 7 июля в Центральном командовании ВС США заявили о том, что вывод войск США из Афганистана выполнен на 90%.

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