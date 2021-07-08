Лондон, , 16:38 — REGNUM Нарушивший в конце июня водные границы России британский эсминец Defender ушёл из вод Чёрного моря, сообщает 8 июля портал Marine Traffic.

HMS Defender Defence Images

По данным портала, он уже третий день находится в Гибралтарском проливе на базе ВМС Великобритании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нарушение территориальных вод России Defender допустил 23 июля близ Крыма. В ответ на это была открыта предупредительная стрельба и «предупредительное бомбометание» с воздуха по курсу движения корабля.

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