Лондон, 8 июля, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Нарушивший в конце июня водные границы России британский эсминец Defender ушёл из вод Чёрного моря, сообщает 8 июля портал Marine Traffic.

Defence Images HMS Defender

По данным портала, он уже третий день находится в Гибралтарском проливе на базе ВМС Великобритании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нарушение территориальных вод России Defender допустил 23 июля близ Крыма. В ответ на это была открыта предупредительная стрельба и «предупредительное бомбометание» с воздуха по курсу движения корабля.