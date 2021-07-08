Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Новые антикоронавирусные ограничения вводятся в Петербурге со вторника, 13 июля. Главным из них станет запрет на массовые мероприятия с числом участников более 75 человек. Все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Сокращена наполняемость театров, концертных залов и цирка, а также водного транспорта.

Люди в масках на речном кораблике Дарья Драй © ИА REGNUM

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Изменения в постановление № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внёс 8 июля губернатор Александр Беглов на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу.

Запрет на проведение любых массовых сборищ численностью свыше 75 человек не распространяется на культурные и зрелищные мероприятия, проводимые в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах по согласованию с комитетом по культуре, а также на спортивные и физкультурные мероприятия, проводимые по согласованию с комитетом по физкультуре и спорту.

Но для культуры и спорта вводятся дополнительные ограничения. Так, предельная наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1500 человек. Наполняемость цирков уменьшается с 75 до 50% от числа мест. Спортивные и физкультурные мероприятия должны проводиться без зрителей.

Кроме того, участники спортивных и физкультурных мероприятий должны иметь либо отрицательный ПРЦ-тест, сделанный не более чем за три дня до мероприятия, либо сертификат о вакцинации.

Решением Смольного с 13 июля наполняемость судов внутреннего водного транспорта не должна превышать 50% от количества пассажирских мест, на них запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия.

«Иные ограничения продлеваются по 16 августа», — добавили в Смольном.

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