Владивосток, , 16:20 — REGNUM Очевидным назвал ответ на вопрос, будет ли Россия вводить войска в Афганистан, российский министр иностранных дел Сергей Лавров в Дальневосточном федеральном университете.

Лавров «Будем ли вводить свои войска в Афганистан? Я считаю, что ответ очевиден».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке Лавров выступил с лекцией «Международная деятельность России для развития российских регионов». Комментируя ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана, он сказал, что в случае нападения на таджикских союзников по ОДКБ организация примет меры.

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