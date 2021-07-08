Джакарта, 8 июля 2021, 16:16 — REGNUM В столице Индонезии Джакарте провели расследование и временно закрыли 202 компании, сообщает Detik.
В отношении 276 компаний было проведено расследование, 202 компании были временно закрыты. Большинство компаний закрыли из-за коронавируса.
Ранее полиция Индонезии выявила, что во время введения ограничений по коронавирусу работники второстепенного сектора продолжили посещать офисы, не смотря на запрет.
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель губернатора Джакарты заявил, что в столице Индонезии зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом.
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