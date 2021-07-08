Москва, , 16:15 — REGNUM Два российских бомбардировщика Су-24 выполнили плановый полет над нейтральной акваторией Балтийского моря, сообщает 8 июля Минобороны России.

Об этом российское военное ведомство заявило, комментируя информацию о том, что 8 июля премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Литвы Гитанас Науседа прервали свою пресс-конференцию на базе НАТО в Шяуляе из-за появления неопознанного российского самолета над Балтийским морем.

«В Минобороны России прокомментировали информацию, появившуюся в СМИ, о сопровождении иностранными истребителями российских самолетов над Балтийским морем. Восьмого июля два самолета Су-24 морской авиации Балтийского флота выполняли плановый учебно-тренировочный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — указано в сообщении Минобороны.

При этом отмечено, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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