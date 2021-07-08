Йошкар-Ола, 8 июля, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано пять летальных случаев.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 320 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июля в регионе выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 57 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 14 737 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 425 человек.

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