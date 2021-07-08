Саратов, 8 июля, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Ухудшение погодный условий обещают синоптики в Саратовской области. До 12 июля местами в Левобережье сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). В связи с опасными метеорологическими явлениями по области объявил оранжевый уровень опасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве. Сухой фонтан

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара над Россией — все новости»

Днем 9 июля местами по Саратовской области возможно усиление северо-восточного ветра порывами до 17 м/с. В большинстве районов области в период до 12 июля сохранится высокая пожарная опасность (4 класс).

По данным метеослужб, кратковременные дожди возможны по ночам 9 и 10 июля. Температура воздуха составит около +17 градусов, днем — +31, без осадков. В воскресенье, 11 июля осадков не ожидается. Столбики термометров ночью покажут +17, днем — не выше +29 градусов.

ИА REGNUM напоминает, с 28 июня из-за жары в Саратовской области действуют ограничения на пребывание населения в лесах.

Читайте также: В Саратовской области продлили запрет на пребывание жителей в лесах