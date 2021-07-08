Йошкар-Ола, 8 июля, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 8 июля выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 57 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 14 737 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 13 992 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 33 человека. 320 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончались пятеро жителей республики жителей республики. За минувшие сутки в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 425 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 500 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1103 человека, из них у 1087 — пневмония, 41 человек подключен к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 87 пациентов, при этом госпитализированы 68 жителей Марий Эл.