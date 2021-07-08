8 июля 2021 | Время чтения 13 мин

В армянском обществе назрела объективная потребность в формировании политического объединения, которое не будет делить электорат на «очень качественной электорат» и какой бы то ни было другой. Нельзя говорить о пагубности разделения армянского общества на «черных» и «белых», при этом проводить разделительные линии между гражданами Армении, избирателями.

Арташес Гегамян, , 17:54 — REGNUM Итак, 7 июля 2021 года в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном.

Флаги Армении young shanahan

В своем приветственном слове президент Российской Федерации глубокоуважаемый Владимир Владимирович Путин дал весьма высокую оценку и. о. премьер-министра РА: «…хочу ещё раз — уже лично — поздравить Вас с результатами выборов (внеочередные выборы в Национальное Собрание Республики Армения VIII созыва — ред.). Я думаю, что это важно для всех, прежде всего, конечно, для Армении, для армянского народа, имея в виду, что такие сложные, очень острые и чувствительные вопросы, которые нужно решать, решать можно только при обеспечении возможности эффективно работать. А для этого самое важное — иметь доверие народа. Оно у Вас есть, это показали результаты выборов. Это очень важно на самом деле, это самое главное. В такие сложные моменты для жизни страны это, наверное, важнейшее условие для дальнейшего развития».

Да, перед Республикой Армения (далее — РА), на самом деле, стоят «сложные, очень острые и чувствительные вопросы, которые нужно решать, — далее со слов Владимира Путина, — решать можно только при обеспечении возможности эффективно работать».

Вся беда в том, что и. о. премьер-министра РА и его окружение без понятий о наличии этих «сложных, очень острых и чувствительных вопросов», затягивание решения которых чревато разрушением армянской государственности. Да-да, уважаемый читатель, это не есть преувеличение, а оценка тех реалий, в которых пребывает Армения, когда преодоление угроз национальной безопасности РА Пашиняном видится в ни к чему не обязывающих речах, сопровождаемых умелым жонглированием молотком с праздничной каемочкой и отточенными манипуляциями. Увы, следует признать, что эти цирковые номера 20 июня 2021 г. на состоявшихся выборах в НС РА дали свои результаты. Так, из зарегистрированных 2 млн 595 тысяч 512 избирателей пришли на выборы и проголосовали 1 млн 281 тысяча 997 человек, или 49,39%. При этом за партию Пашиняна «Гражданский договор» проголосовали 658 761 избирателей, 53,91% от проголосовавших или 25,38% от общего числа избирателей РА. За оппозиционные силы — альянс «Айастан» проголосовали 269 481 или 21,09%, блок «Честь имею» — 66 650 избирателей или 5,22%. Я не стану подробно анализировать, чем же обусловлены подобные тревожные для армянской нации итоги выборов в НС РА, когда 25,38% общего числа избирателей отдают свои голоса за партию, лидер которой провоцировал Карабахскую (сентябрь-ноябрь 2020 г.) войну, обернувшуюся гибелью более 5000 воинов и мирных граждан, ранением более 10 тысяч наших соотечественников, потерей более 75% территории Республики Арцах, уже не приходится говорить о страданиях и горе 30 тысяч семей арцахцев, которые потеряли свое жилье. Об этом написаны десятки статей, дано немало интервью со стороны политиков и весьма компетентных специалистов военного дела, поэтому не стану далее детализировать итоги трехлетнего правления Н. Пашиняна, обернувшиеся трагедией для Республики Арцах и армянского народа в целом.

Владимир Путин и Никол Пашинян Kremlin.ru

Убежден, что в недалеком будущем все это будет обобщено и будет положено в основу неизбежно возбужденного уголовного дела о предательстве национальных интересов со стороны николвоваевской преступной камарильи. В данной же статье считаю важным обратить внимание наших читателей на тревожные вызовы и угрозы национальной безопасности РА, еще более усугубившиеся после выборов в НС РА, решительные действия по нейтрализации которых сегодня более чем актуальны.

Внимательно, порой прилагая немалые усилия, чтобы выслушивать предвыборную белиберду лидеров правящей партии, свидетельствующую об интеллектуальном убожестве власть предержащих Армении, денно и нощно изрыгаемую информационными киллерами Пашиняна с всевозможных телеканалов и интернет-порталов, признаюсь, сделал отнюдь неутешительные выводы о будущем нашей страны. Даже при самом доброжелательном анализе информационной лавины, исходящей из пашиняновской пропагандистской машины, было невозможно услышать вразумительные предложения о насущных задачах по преодолению вызовов и угроз национальной безопасности РА со стороны жаждущего армянской крови турецко-азербайджанского тандема. Развернувшиеся в масс-медиа дискуссии после поражения в Карабахской (сентябрь-ноябрь 2020 г.) войне никоим образом не затрагивали вопросы формирования в армянском обществе обстановки, способствующей созданию условий, при которых все участвующие в выборах политические силы действовали бы с осознанием необходимости формирования новых властей, которые в отличие от действующих осознавали бы острую необходимость налаживания взаимодействия с институтами гражданского общества, объединения усилий политических, социально-экономических, правовых, военных, информационных государственных структур и организаций с целью последующей выработки единой общенациональной стратегии, нацеленной на противодействие и преодоление угроз национальной безопасности, на сохранение и упрочение независимости и суверенитета Республики Армения.

Полное непонимание этих элементарных и крайне востребованных предпосылок для организации нормальной поствыборной работы законодательной и исполнительной властей еще более усугублялось искусственной примитивизацией оценок международного положения, складывающегося в Большом Ближнем Востоке, регионе Южного Кавказа и мире в целом.

Согласитесь, уважаемый читатель, что в условиях гибридной войны, объявленной коллективным Западом России, говорить о таких жизненно важных вопросах, как о позиции властей РА, особенно в отношениях с нашим стратегическим союзником — Российской Федерацией, являющейся единственным гарантом сохранения независимости и суверенитета Республики Армения, заявлять о своей решительной поддержке внутренней и внешней политики РФ было бы вполне востребовано. Однако в наших реалиях это будет казаться из области фантастики. В ходе предвыборной кампании мы так и не услышали из уст Никола Пашиняна, презрительно именуемого частью армянского народа Никол-предатель, слов поддержки в адрес России за её последовательные усилия по сохранению мира в Южном Кавказе, опирающегося на международное право. Мы так и не стали свидетелями предвыборных призывов, нацеленных на дальнейшее углубление экономического, политического и военного сотрудничества между РФ и РА, обеспечивающего безопасность, территориальную целостность и суверенитет Республики Армения. Можно и далее продолжить перечисление десятков актуальных проблем и задач, которые властями РА вовсе не были затронуты как в ходе предвыборной кампании, так и в последующие после состоявшихся 20 июня 2021 года выборов в НС РА VIII созыва дни. К сожалению, уже сейчас можно без боязни ошибиться констатировать, что и после формирования органов законодательной и исполнительной властей РА эти жизненно важные, актуальные вопросы сохранения независимости и суверенитета РА останутся вне повестки дня. Увы, сделать столь плачевный вывод позволяет тональность и содержание поствыборной дискуссии, развернувшейся в настоящее время между николовцами и оппозицией.

Роберт Кочарян Facebook.com/presidentrobertkocharyan

Уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом, как-то: почему автор этих строк не упоминает о действиях оппозиции? В этой связи ограничусь лишь выдержками из выступления лидера оппозиционного альянса «Айастан» («Армения» — ред.), второго президента РА Роберта Кочаряна во время первого пост выборного общего собрания альянса «Айастан». В своем выступлении Роберт Седракович, в частности, отметил:

«Власти пошли на выборы, не выполнив ни одного данного прежде обещания. Та же власть потерпела поражение в войне, в ходе которой у нас были тысячи жертв, раненых, и здоровое общество не должно было голосовать за переизбрание власти на фоне таких результатов, это просто нелогично … Это был иррациональный выбор, социологи должны его объяснить. Нам просто нужно понять, что произошло, что побудило этих людей проголосовать за правящую команду».

Не в плане злорадства, а для полноты информации напомним читателям о позиции Республиканской партии Армении, которая лишь в знак солидарности со вторым президентом РА Робертом Седраковичем Кочаряном в весьма своеобразной форме приняла участие во внеочередных выборах в НС РА VIII созыва. Думается, что лидер Республиканской партии Армении Серж Азатович Саргсян был более досконально осведомлён об опасности «иррационального выбора» избирателей РА, имел для себя вполне реальные и ожидаемые ответы на вопросы, о которых упоминал Роберт Кочарян в своем вышеотмеченном выступлении, в частности, ответ на вопрос — «Люди не могли объяснить, для чего они выбирают действующую власть» и почему «здоровое общество» оказалось в меньшинстве». Однако это также тема отдельного анализа. Здесь же очевидно, что в армянском обществе назрела объективная потребность в формировании политического объединения, которое не будет делить электорат на «очень качественной электорат» и какой бы то ни было другой. Нельзя говорить о пагубности разделения армянского общества на «черных» и «белых», при этом проводить разделительные линии между гражданами Армении, избирателями. Более того, считаю исключительно важным, чтобы все ответственные за судьбу армянской государственности граждане ясно осознали, что в ответе за «здоровый» и «нездоровый», «качественный электорат» в не меньшей мере чем власти РА, ответственны и оппозиционные политические силы, так и граждане РА. Возвращаясь к идее формирования новой оппозиционной политической силы, следует изначально ясно заявить, что ее главная задача в создании условий для национального единения всех сил армянского общества для преодоления угроз существования армянской государственности, исходящей от неоосманского султана Эрдогана, одержимого идеей создания Великого Турана. При этом в своей работе по сформированию нового оппозиционного властям РА полюса следует с особой заботой и вниманием относиться к нашим гражданам, которые на прошедших выборах проголосовали за партию «Гражданский выбор», лидером которой является Никол Пашинян. И это должен быть наш осознанный и принципиальный выбор. Словом, следуя христианской традиции, в основе оппозиционного полюса должна быть положена идея национального примирения двух противоборствующих сторон армянского общества, разделенного антинациональной пашиняновской пропагандой на «черных» и «белых». А для этого инициаторы создания нового оппозиционного полюса должны будут руководствоваться одним из главных смыслов Евангелической притчи «О блудном сыне». При этом не буду повторять общепризнанную истину о неисчерпаемости смыслов, заложенных в эту во истину бесценную кладезь философской мысли, в слова, которые произнёс Господь наш Иисус Христос в ответ на упреки, сделанные Ему фарисеями, что Он принимает грешников и ест с ними. Еще и еще раз вспомним эту бессмертную Евангельскую притчу:

«ОТ ЛУКИ СВЯТОЕ БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ»

Глава 15

… 11 Еще сказал: у некоторого человека было два сына; 12 и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. 13 По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. 14 Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; 15 и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; 16 и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. 17 Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; 18 встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою 19 и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. 20 Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. 21 Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. 22 А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; 23 и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! 24 ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. 25 Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; 26 и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? 27 Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. 28 Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. 29 Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; 30 а когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. 31 Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое, 32 а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Осознать ее глубинный смысл, заложенный в притче «О блудном сыне», и сделать надлежащие выводы в своей будущей работе — значит спасти армянскую государственность от саморазрушения.

Серж Саргсян Kremlin.ru

Пусть уважаемый читатель не сочтёт за кощунство, но в нашем случае 53,21% избирателей, отдавших свои голоса за Пашиняна и Ко, это отнюдь не «блудные» дети матери Армении. Это наши с Вами братья и сестры, дети и внуки, которые в глубокой обиде (нередко не по адресу) на государственных мужей независимой и суверенной Республики Армения начиная аж с 1991 года, в целом на политический класс Армении, причем без каких бы то ни было исключений. И всем нам: будь то оппозиция или власти, наши граждане, разочаровавшиеся нравами, царящими во всех сферах жизни армянского общества, не принявшие участие в выборах, которые в настоящее время на пороге очередного «исхода» из Армении в Россию или другие заморские края, исключительно важно еще и еще раз осмыслить многие пласты притчи «О блудном сыне» с тем, чтобы впоследствии каждый армянин, гражданин Республики Армения поставил бы перед собой один единственный вопрос: как нам жить в будущем? Какую страну мы оставляем своим детям и внукам, и в какой стране они хотели бы жить? Ради чего погибли более 5000 наших лучших сыновей?

Найти правильные ответы на эти и другие животрепещущие вопросы, волнующие армян всего мира, это и есть необходимое условие, чтобы армянское общество ожило…