Москва, , 16:00 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал безответственной позицию госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, который призвал коллег по Евросоюзу не признавать российские и китайские вакцины.

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«В очередной раз мы слышим заявление, которое выдаёт истинные ценности тех, кто отвечает за политику во Франции. Безответственная и недальновидная позиция, которая игнорирует как интересы собственных граждан, так и здравые голоса политиков и ученых, звучащие в самой Европе». — рассуждает Володин в ТГ-канале.

Причины подобного заявления госсекретаря при МИД Франции понятны, отметил спикер Госдумы.

«Европейские государства все больше теряют свою самостоятельность. Политики, которые думают о своих гражданах, не могут быть столь безответственны, призывая ограничить доступ к жизненно важным препаратам в условиях пандемии», — добавил он.

«Пора наконец определиться в своих приоритетах. Вспомните заветы Шарля де Голля. Обслуживание заокеанских политической и экономической элит и отсутствие конструктивного взаимодействия с соседями противоречит защите интересов собственных граждан, мира и благополучия Европы в целом», — подчеркнул Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерские специалисты пришли к выводу, что «Спутник V» безопасен и эффективен. Накануне британский научный журнал «Nature» вышел с анализом данных о применении российской вакцины за рубежом.

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