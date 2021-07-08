Киев, 8 июля 2021, 22:16 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак поговорил по телефону с государственным секретарём Святого престола кардиналом Пьетро Паролином. Об этом сообщила 8 июля пресс-служба офиса президента Украины.
Стороны обсудили, в частности, ситуацию в Донбассе.
Он поблагодарил представителя Ватикана за то, что в молитвах папы Римского «присутствует Украина».
Глава офиса президента Украины также поднял вопрос беатификации митрополита Андрея Шептицкого, который в годы Великой Отечественной войны призывал население Западной Украины встречать немцев как «освободителей».
Напомним, ранее вопрос о беатификации священника-коллаборанта поднимал президент Украины Владимир Зеленский.
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