Киев, 8 июля, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак поговорил по телефону с государственным секретарём Святого престола кардиналом Пьетро Паролином. Об этом сообщила 8 июля пресс-служба офиса президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Стороны обсудили, в частности, ситуацию в Донбассе.

«Участие Святого престола как морального авторитета в привнесении мира на Донбасс является важным», — заявил Ермак.

Он поблагодарил представителя Ватикана за то, что в молитвах папы Римского «присутствует Украина».

Глава офиса президента Украины также поднял вопрос беатификации митрополита Андрея Шептицкого, который в годы Великой Отечественной войны призывал население Западной Украины встречать немцев как «освободителей».

Напомним, ранее вопрос о беатификации священника-коллаборанта поднимал президент Украины Владимир Зеленский.

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