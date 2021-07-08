Тбилиси, , 16:06 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава МВД страны Вахтанг Гомелаури должны уйти в отставку после событий 5 и 6 июля, когда в Тбилиси противники ЛГБТ-пропаганды безнаказанно нападали на правоохранителей. С таким заявлением, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 8 июля выступил перед журналистами депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе.

«Преступники прибегали к приёмам регби и организованно атаковали полицейских, а руководство полиции, обнявшись, беседовало с лидерами хулиганов, вступало с ними в философские рассуждения, вместо того, чтобы взять их за уши и прогнать пинками», — сказал Гоциридзе.

По его мнению, Гарибашвили и Гомелаури якобы пренебрегли правами рядовых сотрудников полиции, поэтому должны уйти со своих постов.

Напомним, в Тбилиси на 5 июля анонсировали гей-парад. В результате массовых протестов, начавшихся из-за этого, пострадали 55 человек, в том числе 53 представителя СМИ. Тогда шествие было отменено организаторами. В связи с этим была объявлена акция протеста вечером 6 июля возле парламента. Туда также пришли сторонники традиционных ценностей и пытались сорвать акцию. Кроме того, они сняли флаг ЕС и сожгли его.

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