Лондон, , 15:58 — REGNUM На сегодняшний день большинство из британских военных, которые находились в Афганистане, покинули страну. Об этом 8 июля заявил премьер-министр Борис Джонсон, передаёт Reuters.

«Все британские войска, назначенные для выполнения миссии НАТО в Афганистане, сейчас возвращаются домой», — отметил Джонсон в заявлении для парламента.

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«По понятным причинам я не буду раскрывать даты нашего отъезда, хотя могу сообщить палате (палата общин Великобритании — прим. ИА REGNUM), что большая часть нашего контингента уже уехала», — добавил председатель британского правительства.

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Напомним, вооружённые силы Великобритании находятся в Афганистане с 2001 года. За время конфликта с талибами (члены террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ) и боевиками «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли более 450 британских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявили, что выведут все силы из Афганистана к 11 сентября 2021 года.

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