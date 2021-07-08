Саранск, 8 июля, 2021, 15:54 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные республиканского оперативного штаба.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

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Умерли мужчина и женщина 1962 года рождения. Они были госпитализированы с основным диагнозом — новая коронавирусная инфекция, течение заболевания осложняла двусторонняя полисегментарная и тотальная пневмония, а также хронические патологии.

Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 348 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июля в регионе выявили 53 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 52 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 22 398 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2006 человек.