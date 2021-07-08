Москва, , 15:52 — REGNUM Решение о работе российской делегации в ПА ОБСЕ может быть принято осенью-зимой, рассуждает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Решение о дальнейшем присутствии делегации РФ на этой площадке или замораживании ее работы должно быть согласовано с высшим руководством страны. Думаю, что к этому вопросу вернемся после выборов в Государственную думу», — рассуждает парламентарий в ТГ-канале.

Отвечая на вопросы о выплатах взносов в ПА ОБСЕ, Слуцкий напомнил, что они утверждаются Советом Думы.

«Предложения готовятся комитетом по международным делам в соответствии с распоряжением правительства РФ. На данный календарный год такое положение по уплате взносов уже принято», — пояснил глава профильного комитета.

В дальнейшем планируется исходить из развития ситуации и позиции правительства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава российской делегации в ПА ОБСЕ Пётр Толстой («Единая Россия») покинул заседание ассамблеи из-за антироссийской резолюции, предложенной украинской делегацией, а также из-за включения в повестку резолюции с оценками действий России и Белоруссии. Решения по резолюциям были приняты в обход регламента, уточнил Толстой.

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